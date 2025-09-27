VIDEO: Soldados ucranianos rescatan a un gatito con ayuda de un robot

Una nueva historia está conmoviendo al mundo entero, demostrando que la lealtad y el cariño pueden trascender hasta en las trincheras.

Se trata de un grupo de soldados ucranianos que, en medio del frente de la guerra con Rusia, rescataron a un gatito llamado "Prapor", que llevaba meses viviendo con ellos durante el enfrentamiento.

¿Cómo rescataron a "Prapor"?

"Prapor", el gatito que vivía en las trincheras con un grupo de soldados, fue evacuado por la Brigada Khartia número 13 de la Guardia Nacional de Ucrania, utilizando un vehículo terrestre no tripulado.

A través de robot terrestre el grupo de soldados logró trasladar a una zona segura a Prapor. Foto: CNN

El robot terrestre utilizado para sacar de la zona de guerra a "Prapor" es empleado normalmente para entregar suministros y transportar o evacuar a los heridos.

La mascota, que vivió durante varios meses con los soldados en el frente de la guerra, sufrió recientemente una conmoción provocada por el constante bombardeo, por lo que los soldados decidieron pedir asistencia para sacarlo de ahí.

El video del rescate, hecho por la brigada, fue compartido en redes sociales por el usuario Anton Herashchenko, un actual asesor oficial y exviceministro de Asuntos Internos de Ucrania.

The soldiers of the “Khartia” brigade used a ground robotic system to evacuate Prapor the cat (Prapor means Flag in Ukrainian). The cat had spent several months "on the zero line."



The evacuation was successful: Prapor has already settled into a safe place. pic.twitter.com/WabjK6EzW0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 27, 2025

Con el objetivo de llevar a cabo la misión exitosamente y trasladar a un lugar seguro al gatito, fue enviada a la zona de guerra una transportadora de mascotas.

De acuerdo con el testimonio de un soldado el gatito "era como un compañero de armas" y entre todos los jóvenes lo cuidaban y alimentaban. "A veces no tenían suficiente comida para ellos mismos, pero aún así alimentaban al gato", declaró el militar.

"Prapor" fue trasladado a la base militar de la región, donde dará inicio su rehabilitación y vivirá con algunos de los soldados que lo cuidaron en la zona de guerra.

De acuerdo con los militares, el gatito es merecedor del título de combatiente por haber resistido junto a ellos la dureza en el frente de la guerra.

