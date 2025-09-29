Tutorial fácil: restaura tus fotos antiguas con la IA de Google

Las fotos antiguas son tesoros familiares que muchas veces se deterioran con grietas, manchas o decoloración. Antes, restaurarlas requería habilidades avanzadas en programas de edición, pero hoy en día la inteligencia artificial democratizó este proceso. Gemini, la plataforma de Google, permite a los usuarios cargar una imagen dañada y solicitar, mediante un prompt (instrucción escrita), la restauración de la fotografía sin alterar sus elementos originales.

El sistema procesa la solicitud en segundos y devuelve una versión corregida que conserva la autenticidad del retrato o documento histórico.

¿Cómo restaurar fotos antiguas con Gemini paso a paso?

El procedimiento es rápido y no requiere experiencia previa:

Subir la fotografía dañada.

Escribir un prompt claro con las indicaciones de restauración.

Esperar unos segundos mientras la IA procesa la orden.

Descargar la versión restaurada en alta definición.

Además, Google recomienda usar fotos con buena iluminación y redactar instrucciones precisas para lograr resultados más fieles al original.

Aquí te dejamos un ejemplo de prompt :

“Restaura esta fotografía manteniendo todos los elementos originales. Elimina daños como grietas, manchas o roturas, sin cambiar colores, texturas, iluminación ni estilos”.

El resultado final puede descargarse en alta calidad, con un nivel de detalle cercano al de una cámara digital moderna, lo que convierte a esta herramienta en un aliado para quienes desean conservar sus recuerdos familiares en formato digital.

¿Se pueden crear otros estilos con Gemini además de restaurar fotos?

Sí. Uno de los usos más populares de Gemini en 2025 es la creación de imágenes tipo Polaroid, una tendencia viral en redes sociales. Los usuarios pueden simular escenas con celebridades, personajes ficticios o incluso superhéroes, simplemente describiendo lo que desean ver en el prompt.

No obstante, la plataforma establece límites claros para evitar abusos: solo se pueden usar fotos propias, evitando así la manipulación de imágenes de terceros. Además, todas las creaciones incluyen una etiqueta digital que indica su origen artificial, medida que busca prevenir desinformación y falsificaciones.

