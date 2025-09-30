Ángela Aguilar y Kenia Os, ambas cantantes mexicanas, se encuentran en la larga lista de famosas que eran parte de la clientela de Miguel de la Mora, estilista asesinado el lunes por la noches en el salón Micky's Hair, un salón de belleza ubicado en la calle Presidente Mazaryk, en Polanco, Ciudad de México.

En abril, la cantante de regional mexicano, de 22 años, Ángela Aguilar, visitó este lugar donde De la Mora posó junto a ella y a las extensiones que le colocó previo a la promoción de su disco "Nadie se va como llegó".

Dichas fotos de la artista, esposa de Christian Nodal e hija de Pepe Aguilar, se viralizaron en redes, pues Ángela ha utilizado el cabello corto casi en toda su carrera artística, sin embargo, decidió colocarse extensiones para mostrar una imagen diferente en su nuevo material discográfico que contiene el tema "El equivocado", canción dedicada a su marido Nodal.

Ángela Aguilar presume largas extensiones.

El asesinato de Miguel de la Mora, de 28 años, fue perpetrado por sujetos armados que huyeron en una motocicleta; De la Mora compartía en sus redes sociales su trabajo como estilista, así como una vida de ejercicio y sus salidas a restaurantes.

Lee también: Asesinan a tiros a empleado de estética en Polanco; agresores escaparon

En su cuenta de Instagram, Ángela despidió a Miguel y le agradeció no sólo por haber sido su estilista, sino por las palabras de apoyo que le dio en momentos que realmente las necesitaba.

"Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante", se lee.

Ángela Aguilar despide al estilista Miguel de la Mora.

¿A qué famosas atendió Miguel de la Mora?

En su página de Instagram, el estilista Miguel de la Mora compartía fotografías de las cantantes, actrices, reinas de belleza e influencers a las que atendía, una de las más famosas fue Ángela Aguilar, pero también tuvo entre sus clientas a Kenia Os, la cantante y novia de Peso Pluma.

En julio de 2024, Miguel escribió:

"Una increíble cabellera para Kenia Os. Amé atenderte eres increíble", escribió.

Kenia Os en la estética Micky's Hair, la cantante fue clienta de Miguel de la Mora, estilista asesinado. Foto: Instagram micky_hair

La actriz Natasha Dupeyrón también visitó este 2025 a Miguel de la Mora. quien presumió el look que le dejó a la actriz para su papel en la telenovela "Los hilos del pasado".

"Así preparamos a Natasha Dupeyrón para su próximo personaje. ¡Pronto sabrán todo! Rubias perfectas".

Natasha Dupeyrón en la estética Micky's Hair, la actriz fue clienta de Miguel de la Mora, estilista asesinado. Foto: Instagram micky_hair

La actriz Altair Jarabo estuvo con Miguel de la Mora en mayo de 2025.

"Un placer atenderte Altair Jarabo. ¡Es muy hermosa!", se lee en el mensaje con el que acompañó la serie de fotos con la actriz de telenovelas como "Al diablo con los guapos". "Abismo de pasión", "Papás por siempre" y "El amor no tiene receta".

Altair Jarabo en la estética Micky's Hair, la actriz fue clienta de Miguel de la Mora, estilista asesinado. Foto: Instagram micky_hair

rad