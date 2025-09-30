Priscila Escoto despide a Micky Hair con emotivo mensaje; así fue la última colaboración del estilista con la influencer

La noche del 29 de agosto, Miguel Ángel de la Mora, de 28 años de edad, dueño de Micky's Hair Salon, fue asesinado a tiros afuera de una de sus sucursales, ubicadas en la calle Moliere, casi esquina con la avenida Presidente Masaryk en la Ciudad de México.

Esta noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, amigos y celebridades que frecuentaban su salón para hacerse cambios de imagen.

Por lo anteior, la famosa influencer Priscila Escoto quedó sorprendida con el lamentable hecho, ya que hace unos días ambos personajes hicieron una colaboración para redes sociales.

Priscila Escoto despide a Micky Hair con emotivo mensaje

A través de Instagram, la influencer compartió una historia despidiéndose de su amigo y estilista Micky Hair, dedicándole las siguientes palabras:

“Siempre te recordare como el más trabajador, entregado y talentoso. 13 años dedicados a hacernos sentir bonitas y empoderadas […] lo que lograste hablan por sí solos. Gracias, Micky, por cada momento, por tu arte y por tu amistad. Siempre te voy a recordar con cariño.”

Foto: Captura de pantalla Instagram

La última colaboración del estilista con la influencer

Hace unos días, Priscila Escoto compartió un video donde muestran su cambio de look que le realizó el estilista Micky Hair, donde también mencionó que realizarían un giveaway con una experiencia de lujo completa de belleza que le regalarían a alguno de sus seguidores.

