Raúl Marcos, alias "El Messi", señalado por autoridades de la Ciudad de México como integrante del grupo delictivo H1A1, fue detenido en posesión de varias dosis de marihuana en calles de Iztapalapa.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Raúl Miguel Marcos Tapia, es parte del grupo criminal H1A1, dedicado al narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso, al oriente de la Ciudad de México.

Junto a "El Messi" se detuvo a una mujer que lo acompañaba.

La detención de la pareja se logró mediante varias denuncias ciudadanas por la venta de droga.

Fue así, que en coordinación con el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), se establecieron patrullajes en diversas unidades habitacionales de Iztapalapa.

En un recorrido, policías ubicaron a la pareja, que actuaban "de manera inusual" a bordo de un auto, de acuerdo a lo informado por la SSC.

Los efectivos de la Policía capitalina les marcaron el alto y les realizaron una revisión, tras la cual les encontraron 42 bolsas con cocaína, seis envoltorios de papel aluminio con marihuana, un paquete con aproximadamente un kilogramo de la misma hierba, teléfonos celulares, seis cartuchos útiles, dinero en efectivo y el vehículo.

Por lo anterior se detuvo al hombre de 31 años de edad y a la mujer de 28, ambos ya fueron presentados ante un representante del Ministerio Público.

