En acciones contra el robo de vehículos en la Ciudad de México, se realizaron dos cateos en la alcaldía Tláhuac, tras los cuales se detuvo a tres sujetos y se aseguraron varios documentos vehiculares.

Los cateos fueron realizados en dos predios en distintas colonias de la alcaldía Tláhuac, los cuales fueron ubicados a través de trabajos de investigación de gabinete y de campo, realizados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Una vez que se ubicaron los inmuebles donde al parecer se almacenaban y desmantelaban vehículos robados.

Los efectivos de la SSC implementaron vigilancias en los dos inmuebles y tras recabar los suficientes datos de prueba, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, para solicitar las ordenes de cateo.

Lee también Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Cateos en Tláhuac dejan tres detenidos y documentos vehiculares asegurados. Foto: Especial

Una vez que el juzgador liberó el mandamiento judicial, personal de la SSC, de la Fiscalía General de Justicia capitalina, así como de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado de México, se desplegó en los predios en la colonia Miguel Hidalgo y Santa Ana Poniente.

En los cateos se detuvo a tres hombres y se aseguraron tres tarjetas de circulación, seis equipos de radiocomunicación, un teléfono celular y una motocicleta que cuenta con reporte de robo activo.

Los dos predios quedaron sellados y bajo resguardo de la Policía de la Ciudad de México.

Los tres detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL