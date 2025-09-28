Autoridades federales y locales lograron desarticular la banda criminal de “Los Bunga” que operaba en la zona de Tulpetlac, en el Estado de México.

Los efectivos detuvieron a varios de sus integrantes quienes están relacionados con robo de vehículos, portación de armas de fuego y asalto a tiendas de conveniencia.

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec y Marina, realizaban Patrullajes de Vigilancia Terrestre (PVT) en la avenida Ángel Otero, en Santa María Tulpetlac, cuando detectaron la presencia de dos hombres en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta Vento negra, que manipulaban un arma de fuego, por lo que se les marcó el alto para realizarles una inspección.

Durante la inspección, les hallaron entre sus ropas, dos armas de fuego artesanales y al revisar la motocicleta en la que viajaban detectaron que contaba con reporte de robo vigente, relacionado con una denuncia del 23 de julio de 2025.

Por estos hechos fueron detenidos Edwin “N” de 18 años y Carlos Daniel “N” de 24 años, probables integrantes de la banda delictiva “Los Bunga”, dedicada al Robo de Vehículo en modalidad motocicleta en este municipio, además de ser señalados como asaltantes a tiendas de conveniencia en el municipio.

Los sujetos fueron trasladados a la Fiscalía de Robo de Vehículos por su probable intervención en los delitos de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas y encubrimiento por receptación.

En días pasados también fueron detenidos cuatro hombres en la colonia Villas Tulpetlac, quienes formaban parte de la célula de “Los Bunga”, y aseguraron un local que utilizaban como taller para desarmar motocicletas robadas.

Con estas acciones, la policía de Ecatepec y Marina lograron desarticular esta célula criminal que se dedicaba al narcomenudeo, robo de vehículos y tiendas de conveniencia.

Desarticulan grupo criminal “Los Bunga” dedicado al robo de vehículos en Edomex. Foto: Especial

