Después de reportes ciudadanos sobre posible maltrato animal a la osa “Mina” del Zoológico “La Pastora”, en Nuevo León, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y médicos veterinarios realizaron el traslado del ejemplar, por vía aérea, a instalaciones de la Fundación Invictus, en Hidalgo, para brindarle atención intensiva.

Lo anterior, pese a que el grupo de veterinarios expertos concluyó que el estado de salud de “Mina” es extremadamente delicado.

“Reconocemos que existen riesgos durante el traslado, pero creemos que este esfuerzo representa la mejor oportunidad para que “Mina” tenga una vida libre de sufrimiento”, señaló la dependencia federal en un comunicado el pasado sábado 27 de septiembre.

Además, expuso que la Fundación Invictus es una organización especializada en rehabilitación de fauna silvestre en situación crítica.

La osa “Mina”, entre negligencia y deslinde de responsabilidades: un recuento del caso

Ambientalistas y ciudadanos en general reportaron en redes sociales que la osa “Mina” se encontraba en un estado negligente en el Zoológico “La Pastora”.

En respuesta, la Profepa emitió un boletín informativo el jueves 25 de septiembre asegurando que, desde ese día, se inició una investigación para deslindar responsabilidades por la presunta negligencia de “La Pastora” en el manejo del ejemplar.

El estado de salud de “Mina”, detalló, era delicado, por lo que se revisó su expediente clínico y se puso a disposición un equipo de especialistas. Asimismo, la procuraduría subrayó que la osa estaba en el Zoológico neolonés desde hace 30 meses.

La responsabilidad de garantizar el trato digno de “Mina” era del Zoológico “La Pastora”: Mariana Boy

Un día después, el viernes 26 de septiembre, la procuradora federal de Protección al Medio Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, especificó que Profepa evaluaba la conveniencia o no de trasladarla a otro sitio.

“En el caso de que las revisiones diagnósticas y cardiacas nos permitan el traslado, lo haremos lo antes posible, a un lugar donde se pueda monitorear de manera permanente su estado médico y, con mayor información, decidir el tratamiento más adecuado, siempre teniendo como prioridad su bienestar”, aseveró Boy Tamborrell.

Sin embargo, advirtió que el estado de “Mina” era sumamente delicado, por lo que sedarla y extraerle muestras podría ocasionar “que ya no despertara”.

Además, la procuradora federal resaltó que Profepa rescató a “Mina” en un rancho en Nuevo León, en febrero de 2023. Posteriormente, se entregó a “La Pastora” para su cuidado y custodia definitiva.

“Desde ese momento, la responsabilidad de garantizar el cuidado, la atención y el trato digno de este ejemplar ha sido total y absolutamente del Zoológico La Pastora”, dijo.

No obstante, señaló que Profepa intervendrá como autoridad federal debido al mal estado de la osa, para así garantizar su trato digno.

Asimismo, para verificar el estado de los demás ejemplares anunció que la dependencia federal realizaría una inspección exhaustiva en las instalaciones del zoológico.

Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y Profepa realizan recorrido de supervisión en el Zoológico La Pastora el pasado 25 de septiembre de 2025 tras reportes de presunto maltrato animal. Foto: Especial

Zoológico “La Pastora” asegura que “Mina” ha recibido atención médica y tratamiento adecuado

El jueves 25 de septiembre, autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y de Profepa acudieron a “La Pastora” para hacer un recorrido de supervisión del estado de los ejemplares bajo su resguardo.

En un comunicado, “La Pastora” dijo que se realizó porque “en las pasadas horas se publicó un video en redes sociales donde se presentaba al ejemplar que sufre de diferentes patologías”.

Sin embargo, insistió en que autoridades constataron que la osa ha recibido atención médica y un tratamiento adecuado, resguardo y protección del ejemplar.

“Cabe recordar que la osa negra ha estado bajo custodia en el Zoológico La Pastora desde el 7 de febrero de 2023, cuando fue rescatada en el “Rancho María Luisa” en la localidad de Mina, Nuevo León, tras una denuncia ciudadana”, señaló.

El ejemplar, agregó, presentaba desnutrición y bajo peso, zonas de alopecia y engrosamiento de la piel, con dos laceraciones en el costado derecho con exposición de tejido subcutáneo.

Desde entonces, continuó, “Mina” recibió terapia de fluidos, suplementación y medicación para estabilizarla:

“A lo largo de estos dos años, se le ha dado tratamiento con especialistas, medicamentos, dieta especializada, suplementos y vitaminas coadyuvantes a su recuperación. El diagnóstico del ejemplar es reservado”, mencionó.

Días después, el pasado 27 de septiembre, “La Pastora” resaltó su participación en la preparación y apoyo logístico para el traslado de “Mina”, y destacó que, desde ese momento, el cuidado de la osa queda a cargo de Profepa y la Fundación Invictus en Hidalgo.

