Zapopan, Jalisco.—Ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que ha habido dificultades con el país vecino del norte, pero con su equipo, México ha salido adelante dignamente.

Actualmente, Estados Unidos tiene una pausa de 90 días a México, que concluye, en noviembre, del incremento del 30% en aranceles a las importaciones estadounidenses desde México, por lo que siguen en negociaciones para tener un acuerdo más amplio.

Durante su evento masivo como parte de su gira de rendición de cuentas en los estados del país, Sheinbaum Pardo destacó la coordinación con su Gabinete federal, y reconoció a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que los ha acompañado en este proceso junto con Estados Unidos.

Lee también Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Es la primera vez que Ebrard, exaspirante presidencial, acude a una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, que nos ha acompañado en todo este proceso difícil, que saben que hemos tenido nuestras dificultades con Estados Unidos como todos los países, porque cambiaron las reglas, ahora se impusieron aranceles", indicó Sheinbaum.

Añadió que pese a las dificultades, "la verdad es que en equipo hemos salido adelante muy dignamente, porque a México se le respeta".

Cabe mencionar que, pese a la pausa de 90 días en los aranceles de 30 %, aún siguen vigentes otros: del 25 % a las importaciones fuera del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), del 25 % sobre los automóviles, y del 50 % sobre el acero, aluminio y cobre.

Lee también Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, 84,4 % de nuestro comercio queda amparado con el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Canadá y Estados Unidos.

En el evento, Claudia Sheinbaum llamó a la unidad en Jalisco: destacó la coordinación de los tres niveles de gobierno “sin importar colores” y pidió respeto tras los abucheos al mandatario Pablo Lemus.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc