Senado alista debate de aranceles a productos asiáticos; van por proteger 325 mil empleos en México

El Senado de la República alista el debate y la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo Federal para la aplicación de un incremento de aranceles a productos provenientes de países asiáticos en sectores como textil, vestido, calzado, acero, muebles y electrodomésticos, porque ello permitirá salvaguardar al menos 325 mil empleos y rescatar industrias que están severamente afectadas por estas importaciones.

La Comisión de Economía del Senado indicó que con “estos nuevos aranceles impulsaría la reindustrialización con contenido nacional; fomentaría la sustitución de importaciones y, protegería a los sectores productivos frente a distorsiones del comercio internacional”.

El presidente de dicha comisión, Emmanuel Reyes Carmona, indicó que los aranceles que se propone imponer a productos provenientes de China, Corea del Sur u otros países que no se tiene un acuerdo comercial, buscan crear un “piso más parejo” para los productores mexicanos que se han visto afectados en los últimos años.

En este sentido, la propuesta está en plena comunión con los objetivos del Plan México, es decir, con la reducción de la dependencia de proveeduría extranjera, del fortalecimiento de la industria nacional y el incremento del contenido regional en sectores estratégicos, indicó el legislador.

“Con esta decisión se busca proteger 325 mil empleos existentes, así como generar miles más en 19 sectores industriales estratégicos, como autopartes, automotriz, textil, confección, plásticos, calzado y aluminio”, apuntó.

“De dictaminarse en positivo, y aprobarse esta iniciativa, México seguiría siendo fiel a sus acuerdos comerciales, al respetar los "aranceles consolidados" convenidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que simbolizan el nivel máximo de aranceles que un país miembro puede aplicar a un producto específico”, concluyó.

