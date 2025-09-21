La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes) informó que este domingo fue liberada exitosamente en su hábitat natural una osa que estuvo atrapada durante más de 36 horas en lo alto de un pino del municipio de Agua Prieta el pasado miércoles 10 de septiembre.

La dependencia del gobierno estatal explicó que el ejemplar de oso recibió evaluaciones médicas y que su liberación se realizó en un trabajo coordinado entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Cedes.

Por lo anterior, señaló que la acción busca salvaguardar la vida del ejemplar, evitar interacciones de riesgo con comunidades humanas y contribuir a la conservación de la especie en Sonora.

“Este operativo es un ejemplo de coordinación institucional para la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de la cultura de respeto hacia la vida silvestre en la entidad”, indicó la comisión sonorense.

Profepa anuncia rescate de osa que permaneció más de 36 horas atrapadas en un árbol en Sonora. Foto: Especial

Osa estuvo 36 horas atrapada en lo alto de un pino: Profepa

La Profepa, tras una serie de reportes ciudadanos, informó el pasado 10 de septiembre que después de permanecer más de 36 horas en lo alto de un pino en un domicilio cercano a la línea fronteriza en Agua Prieta, Sonora, una osa fue rescatada.

El rescate, agregó, fue llevado a cabo por elementos de la Procuraduría, en colaboración con la Unidad Estatal de Protección Civil y el Ayuntamiento.

El ejemplar, posteriormente, permaneció bajo cuidado del Centro Ecológico del Estado de Sonora.

El objetivo era evaluar el estado del animal a través de médicos veterinarios, para contemplar su liberación una vez que estuviera en condiciones óptimas de retornar a su medio natural.

Asimismo, se mencionó que, pese a portar un arete de identificación, no se determinó la procedencia de la osa.

