La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que fue rescatada una osa que permaneció más de 36 horas atrapada en lo alto de un pino en un domicilio cercano a la línea fronteriza, en el municipio de Agua Prieta, en el estado de Sonora.

De acuerdo con la dependencia federal, el rescate fue llevado a cabo por personal de Profepa, en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y el Ayuntamiento.

El ejemplar, detalló, permanecerá bajo resguardo en el Centro Ecológico del Estado de Sonora.

Asimismo, dio a conocer que médicos veterinarios mantendrán al animal en observación para contemplar su liberación una vez que se encuentre en condiciones óptimas para regresar a su hábitat natural.

En redes sociales, Profepa subrayó que se trata de un oso hembra y que porta un arete de identificación. Sin embargo, explicó que no se ha podido determinar su procedencia hasta el momento.

