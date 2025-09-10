Más Información
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que fue rescatada una osa que permaneció más de 36 horas atrapada en lo alto de un pino en un domicilio cercano a la línea fronteriza, en el municipio de Agua Prieta, en el estado de Sonora.
De acuerdo con la dependencia federal, el rescate fue llevado a cabo por personal de Profepa, en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y el Ayuntamiento.
El ejemplar, detalló, permanecerá bajo resguardo en el Centro Ecológico del Estado de Sonora.
Asimismo, dio a conocer que médicos veterinarios mantendrán al animal en observación para contemplar su liberación una vez que se encuentre en condiciones óptimas para regresar a su hábitat natural.
En redes sociales, Profepa subrayó que se trata de un oso hembra y que porta un arete de identificación. Sin embargo, explicó que no se ha podido determinar su procedencia hasta el momento.
