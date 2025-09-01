Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) brindaron seguridad a integrantes de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa),durante recorridos en las playas Eréndira, Jardín, Azul y El Habillal, donde localizaron 61 nidos y recolectaron 6 mil 294 huevos de tortuga de la especie “golfina”, que posteriormente fueron trasladados al Campamento Tortuguero “La Perla”.

Marina anuncia aseguramiento de seis mil 294 huevos de tortuga en costas de Michoacán este lunes 1 de septiembre de 2025. Foto: Semar

En un comunicado la Semar informó que la especie se encuentra en peligro de extinción, siendo Michoacán, uno de sus principales áreas de concentración, por lo anterior, elementos navales efectúan recorridos de manera permanente en playas de esa entidad, para garantizar su protección.

La Semar resaltó que en coordinación con otras dependencias, realiza acciones con el fin de preservar el medio ambiente marino y proteger a las especies en peligro de extinción.

