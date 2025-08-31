Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron y neutralizaron equipo empleado presuntamente para la elaboración de estupefacientes, en inmediaciones del poblado de Boca del Asadero en el municipio de San Blas, Nayarit.

También hallaron químicos líquidos y sólidos, los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia.

Los uniformados encontraron aproximadamente 344 litros, 50 kilos de diversos precursores químicos, así como herramientas, material diverso presuntamente empleado para la elaboración de droga sintética y un vehículo.

El material fue inhabilitado y destruido en el lugar del hallazgo.

La Semar reiteró que con estas acciones contribuye en la suma de esfuerzos del Gobierno para combatir la producción y elaboración de drogas en el país, debilitando la fabricación de drogas por parte de grupos delictivos e impidiendo su distribución, venta y exportación a otros países, con lo que se evita que ésta se encuentre al alcance de los jóvenes.

Semar asegura material empleado para la elaboración de drogas en San Blas, Nayarit este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: Semar

