Más Información

México y Cuba, romance que va más allá de médicos y petróleo; el recuento de una alianza que desafía a EU

México y Cuba, romance que va más allá de médicos y petróleo; el recuento de una alianza que desafía a EU

PAN define perfiles para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro; Döring, Zavala y López Rabadán, entre las propuestas

PAN define perfiles para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro; Döring, Zavala y López Rabadán, entre las propuestas

Ganador denuncia baches y desigualdad en Maratón de la Ciudad de México; lanza reclamo en premiación

Ganador denuncia baches y desigualdad en Maratón de la Ciudad de México; lanza reclamo en premiación

Bache en Maratón CDMX; "Fue un golpe muy fuerte", denuncia atleta paralímpico colombiano afectado durante competencia

Bache en Maratón CDMX; "Fue un golpe muy fuerte", denuncia atleta paralímpico colombiano afectado durante competencia

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Reaparece Pío tras exoneración del INE; alega daño emocional por videos

Reaparece Pío tras exoneración del INE; alega daño emocional por videos

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron y neutralizaron equipo empleado presuntamente para la , en inmediaciones del poblado de Boca del Asadero en el municipio de San Blas, Nayarit.

También hallaron químicos líquidos y sólidos, los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia.

Los uniformados encontraron aproximadamente 344 litros, 50 kilos de diversos precursores químicos, así como herramientas, material diverso presuntamente empleado para la elaboración de droga sintética y un vehículo.

Lee también

El material fue inhabilitado y destruido en el lugar del hallazgo.

La reiteró que con estas acciones contribuye en la suma de esfuerzos del Gobierno para combatir la producción y elaboración de drogas en el país, debilitando la fabricación de drogas por parte de grupos delictivos e impidiendo su distribución, venta y exportación a otros países, con lo que se evita que ésta se encuentre al alcance de los jóvenes.

Semar asegura material empleado para la elaboración de drogas en San Blas, Nayarit este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: Semar
Semar asegura material empleado para la elaboración de drogas en San Blas, Nayarit este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: Semar
Semar asegura material empleado para la elaboración de drogas en San Blas, Nayarit este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: Semar
Semar asegura material empleado para la elaboración de drogas en San Blas, Nayarit este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: Semar

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses