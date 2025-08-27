Más Información

La presidenta inauguró este miércoles el módulo 11 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" ().

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal difundió imágenes de esta inauguración en donde estuvo acompañada por los secretarios de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; de Infraestructura,Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva; y del almirante Juan José Padilla Olmos, director general del AICM.

En el corte de listón inaugural también estuvo Guadalupe Phillips Margain, directora general de la empresa constructora ICA.

“Inauguramos el módulo 11 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez", con el secretario de Marina, ”, escribió en redes sociales la Mandataria federal.

Claudia Sheinbaum inaugura el módulo 11 del AICM este miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: Presidencia
