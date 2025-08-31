Reaparece Pío López Obrador tras exoneración del INE y alega daño emocional por videos; “una disculpa no alcanza”, dice

Después de ser exonerado por el Consejo General del INE, Pío López Obrador reapareció en redes sociales acusando que los videos donde se le ve recibiendo dinero de David León fueron “en pocas palabras, un vil montaje mediático”.

“El INE resolvió la inexistencia de infracción electoral respecto a los videos maliciosamente difundidos el 20 de agosto de 2020. Por segunda vez, las autoridades competentes concluyeron que no existió infracción administrativa ni mucho menos delictiva”, festejó.

Según Pío López, las pruebas periciales de la Fiscalía General de la Repúlica confirmaron que los videos fueron alterados. Por ende, señaló que “la única prueba” presentada en su contra fue manipulada y obtenida de manera ilícita.

“La descontextualización maliciosa realizada por este medio de comunicación afectó mi integridad, honorabilidad y dignidad, así como también la de mis seres queridos”, lamentó.

De acuerdo con el hermano del expresidente López Obrador, la autoridad electoral realizó un procedimiento exhaustivo durante cinco años y solicitó información a la UIF, al SAT, la FGR, la Fiscalía especializada en Delitos Electorales y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores “sin acreditar responsabilidad alguna” en su contra.

Por lo anterior, reconoció a las instituciones del país y señaló que confía fehacientemente en el Estado de derecho.

“Seguiré actuando con determinación y firmeza porque estoy cierto que nunca he cometido una falta administrativa y mucho menos delito alguno. En pocas palabras: no soy corrupto”, mencionó.

Pío López Obrador adelantó que continuará atendiendo el asunto hasta que, dijo, la verdad salga a la luz pública y se haga justicia.

Además, reiteró que el daño emocional, biológico, social y moral que sufrió “no se podrá reparar con disculpa pública alguna”, por lo que, confía, busca que las autoridades competentes hagan justicia.

Y culminó su mensaje citando el versículo bíblico Juan 8:32: “La verdad nos hará libres”, agregó.

