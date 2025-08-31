La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas brindó recomendaciones para tener un regreso a clases seguro y evitar ser víctima de algún ciberdelito o fraude en la red.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que en el regreso a clases aumentan los trámites escolares en línea y la compra de útiles en diferentes plataformas digitales con esto los ciberdelincuentes buscan aprovechar la urgencia y la sobrecarga informativa de los usuarios para cometer delitos.

Detalló que algunas de las prácticas que se han identificado son: la suplantación de identidad de instituciones educativas, sitios web falsos de tiendas de útiles y uniformes, becas y apoyos inexistentes.

Así como ofertas falsas de dispositivos electrónicos y créditos sin tantos requisitos para gastos escolares.

Lee también "Tormenta Junior" es vinculado a proceso; hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, queda en prisión preventiva

La dependencia recomendó validar la información con las instituciones escolares, utilizar sus canales oficiales de atención y contacto ciudadano.

En caso de realizar pagos a cuentas bancarias personales, siempre deben estar a nombre de la institución escolar, comprar en establecimientos reconocidos en línea, los cuales puedan ofrecer facturas o comprobantes de compra, además de ofrecer garantía.

La SSPC indicó que antes de pagar en línea, revisar que el sitio tenga conexión segura (inicie con “https://” y muestre el candado en la barra del navegador), no pagar por inscribirse a algún programa de beca, no compartir documentos de identificación personal sin verificar la autenticidad de los programas de becas en las instituciones correspondientes.

Lee también Se gradúan 876 oficiales del Heroico Colegio Militar, 137 son mujeres; realizan desfile para celebrar

Adquirir dispositivos electrónicos en cadenas reconocidas o distribuidores autorizados, que cuenten con respaldo de servicio de atención a clientes, no proporcionar ni depositar dinero para obtener un crédito.

Verificar que la empresa que otorgue el crédito cuente con registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

La dependencia refrendó el compromiso de trabajar por el bienestar de la población y promover la seguridad en el ciberespacio.

SSPC realiza recomendaciones de Ciberseguridad para este regreso a clases este domingo 31 de agosto de 2025. Foto: SSPC

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em