El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron un cateo en Sinaloa, que culminó en el resguardo de armamento y sustancias químicas.

Por medio de su cuenta de X, el titular de la SSPC detalló que se realizó un cateo en un inmueble en Culiacán, Sinaloa, donde resguardaron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 150 kilos y 80 litros con sustancias químicas y equipo táctico.

Armamento resguardado en Sinaloa. Foto: Tomada de la cuenta de X de @OHarfuch.

El Gabinete de Seguridad informó que los uniformados recabaron los datos de prueba que fueron presentados a un Juez de Control, que otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble.

Lee también Retraso de aranceles de EU fue para renegociar en el T-MEC: Ebrard; "el 80% de exportaciones mexicanas no pagan tarifa", asegura

Los efectivos desplegaron un dispositivo de seguridad y cumplimentaron la orden de cateo.

El predio quedó sellado y bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

En estas acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Gobierno federal refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada para dar tranquilidad a la población del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr