La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno de Estados Unidos a dos mexicanos requeridos por diversos delitos.

En el primer caso, Martín González, abusó sexualmente de una menor, motivo por el cual fue requerido por el Tribunal de Sesiones Generales del Decimotercer Circuito Judicial, Condado de Greenville, Carolina del Sur, por delitos sexuales y en junio de 2025 fue detenido en Ixmiquilpan, Hidalgo.

En el segundo caso, Luis Uriel, fue solicitado por la Corte del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, por el delito de homicidio tras disparar un arma de fuego en contra de una persona y fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, en abril de 2024.

El Gobierno federal concedió la extradición de los reclamados al vecino país del norte, y fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes estadounidenses designados para su traslado.

