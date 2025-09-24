Temoaya, Estado de México.- Cuatro personas sin vida fueron abandonadas al interior de un auto particular en el municipio de Temoaya, la mañana de este miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue hecho por vecinos del paraje de cinco palos, mismos que alertaron a las autoridades municipales.

A su llegada los uniformados encontraron a bordo del auto tipo Aveo de color plateado, a cuatro personas sin vida y una más quien aun presentaba signos vitales.

De inmediato alertaron a los cuerpos de emergencia quienes le brindaron la atención prehospitalaria, para después trasladarlo a un hospital de la zona.

Lee también: Delfina Gómez destaca intervención de 800 km de caminos y vialidades

El hallazgo fue hecho por vecinos del paraje de cinco palos Foto: Especial.

Elementos de seguridad señalaron que las víctimas presentaban lesiones por disparo de arma de fuego, lo que les causó la muerte.

Al lugar arribaron personal del Servicio Médico Forense para realizar las diligencias de ley y ordenar el levantamiento de los cuatro cuerpos que fueron trasladados a sus instalaciones y ahí realizar la necropsia de ley que determine las causas de la muerte.

Por estos hechos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta por el multihomicidio y así dar con los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr