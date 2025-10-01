Con miras a la celebración del mundial de 2026, la secretaria de Obras y servicios lanzó la licitación para la rehabilitación y mantenimiento del Cetram Huipulco, ubicado a pasos del Estadio Banorte.

En la Gaceta de la CDMX, lanzó la convocatoria para las obras que se realizarán en el Cetram que conecta con el antiguo Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte sede de la justa deportiva que se llevará a cabo el próximo año.

Las obras tendrán una duración del 30 de octubre al 31 de diciembre. Y se prevé que duren 63 días hábiles y los costos de las bases para conocer el proyecto es de 15 mil pesos.

Este sitio es base de unidades procedentes de las rutas 75, 13, 73,70,40 y 69, principalmente con dirección a la zona de hospitales. Además los peatones tienen que sortear puntos donde el transporte estacionado lleva a espacios solitarios.

El Organismo Regulador del Transporte, (ORT) informó vía transparencia a EL UNIVERSAL, que al día este Cetram Huipulco moviliza a 20 mil personas. También tiene en su interior, más de 47 comerciantes informales.

Este diario publicó que la zona luce descuidado, con infraestructura percudida, ambulantaje, zonas desordenadas que alientan a la inseguridad durante el tránsito en la zona, coincidieron transeúntes.

