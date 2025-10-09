Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre

La jefa de gobierno, Clara Brugada, recorrió en tren el tramo de Juanacatlán a Observatorio de la Línea 1 del Metro y estimó que las estaciones reabrirán al público el próximo 16 de noviembre.

La mandataria capitalina abordó un convoy para supervisar los trabajos que están concluidos emetn el rubro de colocación de rieles, balasto, durmientes, lo que permiten que el tren circule por las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

La mandataría capitalina destacó que la estación Observatorio fue totalmente reconstruida y se convertirá en un gran nodo de movilidad, ya que además conectará con la ampliación de la Línea 12 y el Tren Interurbano Mexico-Toluca.

Precisó que la obra civil concluirán en su totalidad, a finales de octubre. Posteriormente, comenzarán 15 días de pruebas para obtener la certificación y poder operar al público.

El encargado del proyecto de modernización de la Lnea 1 del Metro y asesor en movilidad, Guillermo Calderón, señaló que al concluir con los trabajos de Línea 1, operarán 34 trenes del tramo de Pantitlán a Observatorio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada realiza un recorrido por la Línea 1 del Metro de la estación Juanacatlán a Observatorio. Fotos: Berenice Fregoso El universal

Fechas

El Gobierno de la Ciudad de México proyectó que la obra de modernización de la Linea rosa, que implica cambio de vías y balasto, durmientes, y construcción de 29 convoyes abarcaría un periodo de 13 meses, de julio de 2022 a agosto de 2023, sin embargo, el proceso de entrega de obras fue por etapas.

La primera fase de la modernización de la Línea 1 del Metro, de Pantitlán a Isabel la Católica, inició en julio de 2022 y tras seis meses de retraso, comenzó su operación en octubre del 2023.

Posteriormente, en septiembre de 2024 reabrió un segundo tramo, dos estaciones más se sumaron: Salto del Agua y Balderas: y el 23 de abril de este 2025 reabrió el tramo de Cuauhtémoc a Chapultepec. Es decir operan 17 estaciones, de Pantitlán a Chapultepec.

