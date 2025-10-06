A una semana de que presente su informe con motivo de su primer año al frente de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha lanzado los primeros spots en los que destaca los avances y logros de su administración.

En su cuenta de X, la mandataria capitalina publicó un video en el que destacó su política para garantizar “justicia social”, por medio de la entrega de una red de apoyos que han beneficiado a 2 millones de personas.

Entre los apoyos que destacó, están “Desde la Cuna”, para niños de 0 a 3 años, Mi beca para Empezar, Jóvenes Universitarios, Mercomuna, el Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años y la pensión a hombres de 60 a 64 años.

“Este año en nuestra ciudad protegimos a nuestros habitantes desde la infancia hasta la vejez para fortalecer la igualdad, la cohesión social y el desarrollo comunitario”, escribió la mandataria junto a un video donde se le ve junto a su perrita Iztli.

En redes sociales, la mandataria ha compartido distinta publicidad bajo el lema “la fuerza de la transformación”.

La justicia social es un principio fundamental para garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades, bienestar y derechos plenos. Este año en nuestra ciudad protegimos a nuestros habitantes desde la infancia hasta la vejez para fortalecer la igualdad, la cohesión… pic.twitter.com/3JjvtgcChQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 6, 2025

Brugada Molina presentará públicamente su primer informe de Gobierno, el próximo domingo 12 de octubre en el Congreso de la CDMX y, posteriormente, tendrá un evento en el Auditorio Nacional.

