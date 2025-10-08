Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que será a finales de año y principios de 2026 la apertura total del Tren Interurbano México-Toluca.

Explicó que esto se debe a que se encuentran en trabajos de pruebas y la instalación de diversas señalizaciones en el último tramo de Santa Fe a Observatorio.

"Estamos ahorita en la instalación de los sistemas de señalización y control y en los procesos de prueba. Entonces, muy pronto estarán viéndolo correr nuevamente en sus procesos de prueba y pues si todo sale conforme a las pruebas, será a finales de año, a principios del próximo año que se estará abriendo la operación como siempre lo deseamos desde la Ciudad de México", informó.

Agregó: "Primero está todas las procesos de seguridad, todos los protocolos de prueba que seguimos y una vez que concluimos es que se abre la operación.

Se avanza muy lento en construcción de la Línea 12 del Metro

Sobre el seguimiento de la construcción de la Línea 12 del Metro, de Mixcoac a Observatorio, el secretario de Comunicaciones y Transportes explicó que hay rellenos antrópicos, cascajo de basura, que se tienen que retirar para la instalación de vías.

"(...) falta ya muy poco, pero se avanza muy lento por cuestiones también de seguridad. Tiene asignado recurso para el próximo año, concluyendo el túnel se inicia implantación de vía, construcción de las estaciones, la conexión de las estaciones y conforme tengamos disponibilidad de recursos, se tendrá un programa para concluir, pero se piensa concluir en esta administración", indicó.

Al túnel, dijo que le faltan del orden de 30 metros para concluirse.

"Entonces el proceso constructivo consiste en inyectar concreto y una vez que se rigidiza la sección, entonces excavar muy distinto al otro proceso donde íbamos excavando y avanzábamos, pues del orden de decenas de metros por mes aquí a veces son metro metro y medio este durante cuatro semanas. Entonces es muy, muy lento el proceso constructivo, pero también es lo que se requiere por cuestiones de seguridad. Se está monitoreando constantemente tanto la parte superficial como la parte interna del túnel. Y ya falta, les digo, del orden de menos de 30 metros para concluir y una vez que se concluye ya es implantación de vía, es todo lo de los sistemas y como les mencionaba también la construcción de la estación de la línea de la estación observatorio", informó.

