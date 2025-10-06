Más Información

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) descartó que haya riesgo para la operación de este medio de transporte, luego de que circularon imágenes de una separación entre dos trabes de la interestación Lomas Estrella-San Andrés Tomatlán de la .

En una tarjeta informativa, el medio de transporte precisó que las trabes se ubican en la columna LOE-14, a 170 metros de la estación Lomas Estrella, y señaló que la separación “se tiene plenamente identificada desde 2021 y no ha sufrido modificaciones”.

Indicó que la tarde de este lunes, por instrucciones del director general del Metro, , especialistas de las áreas de vías, transportación, obras y mantenimiento seguridad industrial, realizaron un recorrido de supervisión en el punto, que contó también con la presencia de un especialista en estructuras del área de obras, quienes coincidieron que no existe riesgo a la operación.

De acuerdo con la dependencia, ingenieros especialistas del Metro realizaron una inspección física de las condiciones actuales observando que las trabes de concreto que llegan a este punto se encuentran totalmente apoyadas en la columna, sin riesgos para la operación.

Precisó que la variación entre las separaciones de las trabes son diferentes, principalmente en las curvas del tramo elevado.

“Es importante mencionar que el STC Metro realiza un monitoreo permanente de todas las estructuras elevadas, así como las labores de mantenimiento preventivo y correctivo para verificar las condiciones de circulación de los trenes”, detalló.

