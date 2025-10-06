Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre en 11 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevé lluvia de 15 y 29 milímetros entre las 13:30 de la tarde y las 21:00 de la noche.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

