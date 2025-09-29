En lo que va de la actual temporada de lluvias, el Gobierno de la Ciudad de México ha destinado 65 millones de pesos en apoyos emergentes que se han entregado a los afectados por inundaciones, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Precisó que esa cifra es sin contar lo que se destinará para apoyar a los afectados por la lluvia de este 27 de septiembre que causó daños en 2 mil viviendas de Iztapalapa y Tláhuac, la cual ha sido la afectación mas grave hasta ahora.

En conferencia de prensa, indicó que para los daños de esta última lluvia, el Gobierno federal a las autoridades capitalinas para otorgar las ayudas.

“Hasta ahorita, sin contar esta lluvia, llevamos 65 millones de pesos invertidos en apoyos; y afortunadamente en esta lluvia nos va a apoyar el gobierno federal, porque sí tuvo un impacto muy fuerte en muchos hogares”, dijo.

Brugada Molina detalló que además de los apoyos emergentes que entrega el gobierno capitalino tras la emergencia, “en estos día” se estarán entregando muchos apoyos del seguro que se activa ante este tipo de emergencia para los afectados de todas las lluvias que han ocasionado daños, desde junio pasado.

“El seguro ya en algunos casos ha entregado los apoyos y en estos días va a estar entregando muchos apoyos de las primeras inundaciones”, indicó.

