La Ciudad de México vive en 2025 la temporada de lluvias más intensa de las últimas décadas, con al menos cinco episodios que han roto récords históricos de precipitación en distintos puntos y momentos del año.

El primer registro metocurrió en junio, cuando el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, informó que con más de 220 metros cúbicos de agua acumulados en el mes, se rompió la marca de precipitaciones más altas de los últimos 21 años.

Posteriormente, el 10 de agosto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que con 84.5 milímetros de agua medidos en el pluviómetro del Zócalo, se superó el récord que databa de 1952. Ese mismo mes, la Segiagua reportó que el promedio histórico de lluvia acumulada entre enero y agosto también fue rebasado, con 662.18 milímetros, cifra muy por encima de los 530.14 milímetros que marcan los registros de largo plazo.

Lee también Lluvias azotan a Iztapalapa; al menos mil 66 viviendas están afectadas por severas inundaciones, informa alcaldía

El 2 de septiembre se volvió a batir un récord: con 34 millones de metros cúbicos de agua, la lluvia de ese día fue cinco veces más grande que la del 10 de agosto, afectando principalmente a las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Finalmente, el 27 de septiembre, la capital vivió la lluvia más intensa de la temporada, con más de 91 milímetros registrados en la zona oriente, lo que equivalió a más de 28 millones de metros cúbicos de agua en la ciudad y más de 60 millones a nivel metropolitano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL