Ante la , la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) llamó a las empresas de la capital a implementar esquemas de flexibilidad laboral, como el trabajo a distancia (HomeOffice) o ajustes de horarios.

La titular de la dependencia, Inés González Nicolás, señaló que el objetivo es proteger la salud y la integridad de la fuerza laboral, especialmente de quienes enfrentan, interrupciones en el transporte público o cortes de energía eléctrica.

“Las y los trabajadores son el corazón de nuestra ciudad y de su productividad. Hacemos un llamado a la solidaridad empresarial para garantizar que ninguna persona vea vulnerados sus derechos por causas de fuerza mayor como las que enfrentamos por las lluvias. La prevención, la flexibilidad y la empatía son fundamentales”, afirmó.

En un comunicado, la dependencia también llamó a los empleadores a respetar íntegramente los derechos de las y los trabajadores, "evitando o sanciones por retrasos o inasistencias derivadas de las lluvias".

Así como adoptar protocolos de seguridad y protección civil dentro de los centros de trabajo.

Además de brindar apoyo y acompañamiento a las personas con mayores afectaciones en sus hogares o comunidades. Agregó establecer mecanismos de comunicación institucional que faciliten el reporte de incidencias.

