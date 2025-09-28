Más Información
Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) llamó a las empresas de la capital a implementar esquemas de flexibilidad laboral, como el trabajo a distancia (HomeOffice) o ajustes de horarios.
La titular de la dependencia, Inés González Nicolás, señaló que el objetivo es proteger la salud y la integridad de la fuerza laboral, especialmente de quienes enfrentan afectaciones en sus viviendas, interrupciones en el transporte público o cortes de energía eléctrica.
“Las y los trabajadores son el corazón de nuestra ciudad y de su productividad. Hacemos un llamado a la solidaridad empresarial para garantizar que ninguna persona vea vulnerados sus derechos por causas de fuerza mayor como las que enfrentamos por las lluvias. La prevención, la flexibilidad y la empatía son fundamentales”, afirmó.
En un comunicado, la dependencia también llamó a los empleadores a respetar íntegramente los derechos de las y los trabajadores, "evitando descuentos salariales o sanciones por retrasos o inasistencias derivadas de las lluvias".
Así como adoptar protocolos de seguridad y protección civil dentro de los centros de trabajo.
Además de brindar apoyo y acompañamiento a las personas con mayores afectaciones en sus hogares o comunidades. Agregó establecer mecanismos de comunicación institucional que faciliten el reporte de incidencias.
