La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que les será devuelto el dinero descontado a los maestros por su participación en los plantones de mayo y junio pasado. Tras tomar, pintar y hasta lanzar huevos a las instalaciones de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal (AEF), impidieron que se les descuenten hasta 5 mil pesos de sueldo por su participación en el paro nacional.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, comunicó que mientras la protesta se realizaba un grupo se reunió con Juan Carlos Cummins, responsable del área de nómina de la AEF, quien ratificó que el dinero será entregado a los docentes.

“Hubo una reunión con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Juan Carlos Cummins, que es el responsable de la nómina, y el compromiso es que habrá la devolución de los descuentos que arbitrariamente se aplican a los docentes que hemos estado en la lucha”, explicó Hernández a EL UNIVERSAL.

Respecto a la mesa de trabajo que se había pactado para ayer con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dijo que se reprogramó para el próximo 10 de julio, cuando también saldrán a las calles para movilizarse.

Tras marchar desde el Metro Chabacano ondeando banderas rojas con una hoz y un martillo, los centistas ingresaron al edificio, ubicado en la colonia Doctores, al grito de: “¡Si no hay solución, aquí será el plantón!”, promesa que cumplieron unos minutos después al instalarse en cada uno de los seis niveles durante una acción que calificaron como “exitosa”.

“Ante la falta de respuesta y la cancelación de la mesa acordada con el secretario de Educación para hoy 3 de julio, miles de trabajadores de la educación de las Secciones 9, 10, 11 y 60 estamos en paro. Exigimos la devolución de 10 millones 255 mil 770 pesos descontados arbitrariamente a 5 mil 485 docentes de la Sección 9. ¡Unidos y organizados venceremos!”, informó al respecto la disidencia magisterial.

La protesta comenzó en las primeras horas de la mañana con las consignas: “¡Se ve, se siente, la 9 está presente!”. Los docentes se congregaron en el Metro Chabacano, donde permitieron la entrada libre en torniquetes a los usuarios del servicio de transporte público.

También se reunieron sobre la Calzada de Tlalpan, en dirección norte y sur, donde ahogaron la circulación en vías aledañas por un par de horas hasta que llegaron a la reducción de Chimalpopoca para dirigirse a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la CDMX.

En la movilización se informó que entregaron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una queja firmada por casi 200 secretarios generales de comités ejecutivos delegacionales de la Sección 9 que fueron electos el año pasado pese a una convocatoria “amañada”.

“La queja es porque la base de la Sección 9 definió quiénes son sus representantes y hoy los ‘charros’ del SNTE pretenden desconocer a los secretarios generales de los comités delegacionales, que son la representación de la base trabajadora en las zonas escolares, en las delegaciones sindicales”, dijo al respecto Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9.

Luego, caminaron a la sede de la AEF, donde, entre empujones, tomaron la Coordinación de Recursos Humanos. “¡Si no hay solución, aquí será el plantón!”, amagaron. Pedro Hernández acusó públicamente que Mario Delgado, titular de la SEP, canceló la mesa de diálogo programada para ayer con el pretexto de que “no tuvo tiempo de revisar sus demandas”. Esto les fue notificado de manera informal por Luciano Concheiro.

“A Mario Delgado le decimos que no cumple su palabra. Nos dijeron que nos recibirían el día de hoy y que estarían autoridades del ISSSTE y de Gobernación. Gobernación también nos confirma la cita ya las 10:48 recibiendo un mensaje de que dice el secretario que no es posible atendernos y que nos recibiría hasta la próxima semana para dar una respuesta ‘integral’. Nos parece que no hay seriedad de este gobierno de la 4T, y hemos expresado nuestro enojo a la Presidenta, al secretario de Educación”, dijo Hernández.