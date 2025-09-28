Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y dio a conocer que una barda ubicada en la colonia Forestal de 20 metros lineales se vino abajo y afectó dos autos, afortunadamente, no se registraron lesionados.

El incidente se registró en las inmediaciones de las calles Barranca del Tesoro y Gabilondo Soler de la colonia La Forestal en la alcaldía Gustavo A. Madero; la barda de 20 metros de largo y dos de 2 m de altura, protegía una reserva natural.

Al caer, causó daños a dos autos particulares que se encontraban estacionados en el sitio.

“Personal operativo informa que la zona fue acordonada. El director de la #UGIRPC de la alcaldía, solicitó la opinión técnica de la Dirección General de Análisis de Riesgos de la @SGIRPC_CDMX. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza”, expresó la dependencia en sus redes sociales.

