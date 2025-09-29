Las fuertes lluvias que se registraron este fin de semana, sobre todo en el oriente de la CDMX, dejaron afectaciones en 2 mil viviendas de Iztapalapa y Tláhuac, por lo que se trata de la “inundación más grave que hemos tenido” en esta temporada de lluvias, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Precisó que la lluvia de este 27 de septiembre rebasó los 91 milímetros de precipitación pluvial, con un volumen de 31 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que no se había registrado desde hace 34 años en la capital.

"La lluvia rebasó los 91 milímetros de precipitación pluvial, que no habíamos tenido en la Ciudad de México desde hace 34 años. 91 milímetros de precipitación pluvial y en volumen se trata de 31 millones de metros cúbicos de agua, que es como si fueran 31 millones de toneladas de agua", dijo.

En conferencia de prensa, Brugada Molina advirtió que Iztapalapa y Tláhuac fueron las alcaldías con mayor afectación, pues hubo lluvia intensa durante cuatro horas, lo que provocó grandes problemas.

Las colonias con mayor afectación fueron Ejercito de Oriente, zona Peñón; Desarrollo Urbano Quetzalcóatl; La Colmena, Pueblo de Santa María Aztahuacán, la Unidad Habitacional Vicente Guerrero y Ejidos de Santa María, en Iztapalapa; así como la colonia San José en Tláhuac.

Señaló que se seguirá con los trabajos de limpieza en estos días, los cuales, se prevé concluyan el próximo miércoles.

La mandataria aseveró que tras las lluvias del pasado sábado, se desplegó a 3 mil 600 servidores públicos y se instalaron 16 centros de mando, para apoyar con todas las acciones ante la emergencia, desde el desfogue de agua, limpieza de las casas y calles, desazolve de cada zona.

“Es la inundación más grave que hemos tenido en toda la temporada, corresponde al nivel de precipitación de agua que se concentró en esta zona de Iztapalapa y Tláhuac”, dijo.

Además, para apoyar a los afectados, indicó que este domingo 28 de septiembre se entregaron casi 3 mil raciones de alimentos, y este lunes se darán más de 11 mil raciones adicionales.

