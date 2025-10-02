Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este jueves la Ciudad de México tmetendrá un ambiente cálido después del mediodía, con cielo de medio nublado a nublado y condiciones para chubascos y puntuales fuertes, principalmente en las zonas poniente, centro y sur de la capital.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en algunas alcaldías, por lo que la dependencia llamó a la población a mantenerse informada a través de los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

El pronóstico también indica viento de componente Norte con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

La temperatura actual es de 15 grados Celsius, con un ascenso esperado de hasta 24 grados en el transcurso del día.

Protección Civil recomienda a la ciudadanía extremar precauciones, evitar cruzar calles con corrientes de agua, retirar basura de coladeras para prevenir encharcamientos y resguardarse durante tormentas eléctricas.

