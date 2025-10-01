Ante las lluvias que se registraron el pasado 27 de septiembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, informó que 3 mil 500 viviendas fueron afectadas en distinto grado en Iztapalapa y Tláhuac, por las lluvias atípicas, por lo que se van a destinar 100 millones de pesos para un primer apoyo a los afectados, esto entre la administración federal.

Detalló que los 100 millones serán destinados entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal, de forma inicial y directa, posteriormente recibirán el apoyo del seguro que tiene la capital del país.

"Tuvimos una precipitación pluvial que no se había tenido desde hace 34 años. (...) hemos tenido una temporada de lluvias, ya no una lluvia, una temporada de lluvias que no se había tenido desde hace mucho tiempo. Tan solo en el mes de septiembre tenemos 82% más de lluvias, de precipitaciones pluviales, que el promedio histórico que se tiene que se ha tenido en el mes de septiembre", expresó.

Brugada explicó que los promedios históricos son de ciento 35 milímetros en los meses de septiembre de lluvia y este mes concluimos con 246 milímetros.

Indicó que Tláhuac e Iztapalapa fueron las alcaldías con mayores afectaciones que se tuvieron con 3 mil 521 viviendas afectadas, en colonias como Ejército de Oriente, zona Peñón, la Vicente Guerrero, el pueblo de Santa María, entre otras.

"La gente perdió, pues, lo básico, estufas, refrigeradores, camas, etcétera. Entonces, a partir de hoy estaremos haciendo la entrega directa a las personas que fueron afectadas. Posteriormente estará llegando el apoyo del seguro que tiene la Ciudad de México contratado para estos problemas. Pero ahorita la población tiene muchas necesidades y estamos aquí para atenderlos", aseguró.

apr