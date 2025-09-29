La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, aseguró que los apoyos del Gobierno de la Ciudad de México y federal para los damnificados por las lluvias de este sábado serán entregados aproximadamente en una semana y media, según le informó la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social local.

Mientras que entre el jueves y viernes podría cubrirse el seguro de las colonias Ejército de Oriente Indeco ISSSTE II y San Lorenzo Xicoténcatl correspondientes a las inundaciones de junio pasado, que tras tres meses no han sido cubiertas.

Más de 2 mil viviendas afectadas por las lluvias en Iztapalapa

Afirmó que, hasta el momento, se tienen contabilizadas más de 2 mil viviendas afectadas en la demarcación por las lluvias de este sábado -las más fuertes de la temporada actual de precipitaciones-, pero "creemos que pueden ser más. Puede subir".

"Según lo que yo comenté con la secretaria de Bienestar el día de hoy, ellos siempre que hacen esta intervención del apoyo están en posibilidad de pagar en una semana y media, más o menos. Va a depender también que este censo se termine para que entren a hacer la preparación de los apoyos", dijo la funcionaria.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la edil afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de México se coordinarán con la demarcación para entregar estos apoyos, de los cuales señaló que aún no conoce el monto.

Seguro de viviendas cubrirá daños en 20 colonias

Explicó que, adicionalmente, ya se solicitó activar el seguro de viviendas en las 20 colonias más afectadas, el cual califica con tirantes de agua superiores a 30 centímetros de altura y con un espejo que determina la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y Protección Civil.

"Nosotros ya solicitamos la habilitación del seguro, eso corre una cuenta, corre un censo en donde vienen los ajustadores con protección civil de la alcaldía, y se hace el registro.

Ya después entra a hacer un análisis de cómo cubren el pago a las personas", dijo.

Colonias más afectadas por las inundaciones en Iztapalapa

Las colonias más afectadas según información de la alcaldía son:

DT Santa Cruz Quetzalcoatl Desarrollo Urbano Quetzalcoatl Pueblo de Santa Cruz Territorial Aztahuacan Pueblo de Santa María Ejidos de Santa María 1 Ejidos de Santa María 2. Artículo 4to Fuerte de Loreto DT Reforma Unidad Vicente Guerrero sm 4 Unidad Vicente Guerrero Súper Manzana 5 DT Acatitla, Solidaridad La Colmena Ermita Zaragoza Santa Martha Sur Santa Martha Norte Ejército de Oriente Zona Peñón. Ejército de Oriente Zona ISSSTE DT Teotongo Segunda Ampliación Santiago Pueblo de Santiago Ixtlahuacan Lomas de Zaragoza.

Aleida Alavez advirtió que en el seguro de la Ciudad de México no se pueden atender daños a automóviles ni motocicletas, únicamente enseres al interior de las viviendas.

Vecinos reclaman falta de pago del seguro tras segunda inundación

La alcaldesa de Iztapalapa aseguró que las manifestaciones que se han llevado a cabo en los últimos dos días han sido por vecinos de San Lorenzo Xicoténcatl, La Colmena y Vicente Guerrero, donde fue la segunda inundación en la temporada y la aseguradora del Gobierno local sigue sin pagar.

"Hay una situación un poco álgida porque en caso de la San Lorenzo Xicoténcatl, La Colmena y Vicente Guerrero esta es la segunda vez que se nos inunda. Además de que no les ha pagado el seguro de este primer perfance, entonces hay un grado de enojo que yo asumo y entiendo", explicó.

Aleida Alavez llama a la calma en medio de protestas por daños no cubiertos

Sin embargo, condenó la violencia e hizo un llamado a que "todos nos comportemos a la altura de la circunstancia de lo que requiere Iztapalapa que además nos compete a todos los niveles de gobierno".

Concluyó que entre el jueves y viernes la aseguradora pagará las afectaciones pasadas de Ejercito de Oriente Indeco ISSSTE II y San Lorenzo Xicoténcatl, que se tenía previsto para el 13 de septiembre.

