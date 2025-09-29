Más Información

Juan Manuel García González, quien es señalado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como líder el grupo delictivo "", fue vinculado a proceso por el delito de .

Junto a García González se vinculó a proceso a Julieta "N", la mujer que fue detenida junto a él, el pasado 18 de septiembre, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El juez de control que los vinculó a proceso también les fijó la medida de prisión preventiva, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Por lo anterior, Juan Manuel permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras que Julieta "N" estará en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

El juzgador también fijó el plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

Según la FGJCDMX "Los Tanzanios" son un grupo delictivo, "vinculado con la distribución de droga y otras actividades ilícitas como , extorsión, secuestro y cobro de derecho de piso".

Juan Manuel y Julieta fueron detenidos cuando viajaban a bordo de una camioneta por calles de la colonia Doctores. En aquella ocasión los policías les encontraron varios paquetes de droga.

