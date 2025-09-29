Nezahualcóyotl, Estado de México.-La gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) anunció que las clases de los estudiantes de este municipio seguirán en línea la próxima semana para garantizar un regreso seguro.

Ese método de aprendizaje se empleará mientras concluyen los trabajos de desalojo de agua, limpieza y desinfección en este municipio que ha sido seriamente afectado, por las intensas lluvias.

Además la mandataria mexiquense informó que, en coordinación con el Gobierno de México, se entregarán apoyos alimentarios, atención médica y de salud mental, así como campañas de vacunación y cuidado animal para las familias afectadas.

A su vez, la secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, mencionó que más de 450 servidores públicos realizan un censo casa por casa para registrar daños en viviendas y bienes, con el fin de que toda familia reciba apoyo sin necesidad de acudir a módulos; el censo se levantará en todos los hogares afectados.

Y el Director General de Conagua, Efraín Morales López, informó que operan 53 equipos de bombeo y 20 pipas, lo que redujo de 112 a 29 las calles afectadas. Aseguró que permanecerán en la zona hasta desalojar completamente el agua. Posteriormente iniciará la desinfección en calles, patios y viviendas, además de trabajar en una solución definitiva como el colector de Chalco.

El Presidente Municipal Adolfo Cerqueda Rebollo explicó que la lluvia superó los 90 milímetros —equivalente a lo que cae en un mes— y afectó a cerca de 8 mil familias en colonias como José Vicente Villada, Loma Bonita, Reforma, Constitución, Águilas, Agua Azul, Metropolitana, Evolución y Vergel.

La gobernadora Gómez Álvarez agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la coordinación de los tres niveles de gobierno, al subrayar que la prioridad es proteger la salud y seguridad de las familias y ofrecer soluciones de fondo frente a las inundaciones.

