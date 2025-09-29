La empresa Novartis realizó, junto con la alcaldía Miguel Hidalgo, una Feria de la Salud, en el marco del Día Mundial del Corazón, con la finalidad de detectar y prevenir enfermedades cardiovasculares en policías, trabajadores y vecinos de la demarcación.

Esta feria, que es la primera en su tipo en toda la Ciudad, se realizó en la explanada de la demarcación, y además se develaron cuatro esculturas de corazón de fibra de vidrio que fueron intervenidas por artistas que participaron en la convocatoria ‘México Me Encorazona’.

Develan corazones artísticos en la Feria de la Salud cardiovascular en la alcaldía Miguel Hidalgo / Foto: Especial

Juan Gabriel Collado, cardiólogo y líder de gestión del área cardiovascular de Novartis, subrayó que aproximadamente 220 mil mexicanos mueren anualmente por enfermedades del corazón, y tres de cada 10 mexicanos padecen hipertensión arterial.

Además, el 40% de las personas tienen colesterol elevado porque no hay una sintomatología temprana.

Por ello, recomendó hacer ejercicio, tener una dieta balanceada y evitar en lo posible las grasas.

Andrea Conde, líder gerencial de Asuntos Públicos y Políticas de Novartis México, precisó que justamente una de las líneas terapéuticas de la empresa tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, pues las estadísticas son impresionantes: cada dos minutos muere una persona a causa del corazón.

“Vamos a tamizar al personal de la alcaldía, a trabajadores y personal de la policía porque queremos cuidar a los que nos cuidan; entonces, están haciendo como un perfil justamente de riesgo cardiovascular. Después nuestra área médica también lo que va a proporcionar es información a todo el personal médico de primer nivel para que cuando lleguen las personas, los pacientes desde el primer nivel puedan identificar que hay un riesgo cardiovascular, si hay un tema de hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, mala alimentación, que se pueda identificar desde el inicio y evitar entonces que este riesgo cardiovascular incremente”, dijo.

Al respecto, Pamela Maxinez, gerente de la Franquicia Cardiovascular de Novartis, dijo que con esta feria buscan crear conciencia entre la sociedad sobre la importancia de cuidar nuestro corazón, y de acudir al médico en caso de presentar algún malestar cardiovascular, que es la causa número uno de muertes en México.

Feria de la Salud cardiovascular en la alcaldía Miguel Hidalgo / Foto: Especial

Destacó que pensaron en la alcaldía Miguel Hidalgo porque es una de las más grandes de la Ciudad, y lo que pretenden es escalarlo, hacerlo en toda la Ciudad de México e incluso a nivel nacional.

Puntualizó que Novartis, con este tipo de campañas, busca que el paciente sea curioso y que también se quiere informar más. “Al informarse él y entender que sus síntomas pueden tratarse, tal vez de un infarto, el paciente se puede acercar a su médico; entonces, eso es lo que buscamos, que la sociedad identifique esos síntomas para que puedan acudir al médico y el médico les pueda dar la atención oportuna”.

Carlos Gelista, director General de Desarrollo Social de la alcaldía, indicó que “hoy empezamos con la realización de unas pruebas de lípidos, el resultado sirve para medir el riesgo cardiovascular que tiene la gente y empezamos con los policías que colaboran aquí en la alcaldía, los policías vinieron a hacerse su prueba para que también cuidemos a quienes nos cuidan”, dijo.

De igual forma, destacó que es prioritario para la alcaldía cuidar la salud de sus trabajadores y vecinos.

Las artistas Valeria Riquelme y Vanessa Ramírez intervinieron dos de los cuatro corazones que se develaron, y destacaron que buscaron mostrar la importancia de cuidar nuestro corazón, todo esto en el marco del Día Mundial del Corazón.

