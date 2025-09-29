A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte, falleciendo 20.5 millones de personas anualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (1). Por ello, es fundamental que la sociedad conozca cuáles son los factores que están relacionados con este problema, a fin de evitarlos y cuidar su corazón.

“Desde hace muchos años, los padecimientos cardiovasculares han ocupado el primer lugar en decesos en occidente, principalmente aquellos relacionados con accidentes cerebrovasculares o cardiopatías isquémicas”. “México no se queda atrás, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que, en 2024, cerca de 144,925 personas perdieron la vida” (2), señala el doctor Max Saráchaga, director médico de Amgen.

Las enfermedades cardiovasculares afectan a 523 millones de personas en el mundo (9).

1 de 3 personas que presentaron un evento cardiovascular, tendrá otro durante su vida (10).

Existen diversos factores que fomentan la presencia de problemas cardiacos, estos se dividen en modificables y no modificables, los primeros tienen que ver con nuestro estilo de vida, por ejemplo, la mala alimentación, rica en grasas trans, el sedentarismo y el sobrepeso.

“Los modificables, como su nombre lo indica, son posibles de erradicar, lamentablemente muchas personas no hacen algo al respecto. Incluso, si tienes colesterol malo (LDL) se puede corregir, siguiendo un tratamiento para evitar complicaciones cardiacas futuras”.

En México, problemas del corazón más comunes: 76.5% Enfermedades isquémicas 14.2% Enfermedades hipertensivas 9.0% Enfermedades de la circulación pulmonar y demás del corazón

“Mientras que los no modificables tienen que ver con cuestiones de genética, así como la edad, entre más años tiene una persona se complica el panorama, si es hombre o mujer. Actualmente, el 40% de los mexicanos tienen el colesterol alto y de ellos, muchos no lo controlan” (3), menciona el doctor Saráchaga.

La hipercolesterolemia, que son los niveles de colesterol fuera de rango, principalmente el malo, puede desencadenar problemas cardiovasculares, de ahí la importancia de mantenerlo en margen y evitar su aumento.

Alerta con el colesterol

“El colesterol es una sustancia grasa que sirve para la formación de células y tejidos, que se transporta mediante lipoproteínas en la sangre. Cuando los niveles están elevados se dificulta el flujo sanguíneo, desencadenando en eventos cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares, entre otros. (4)”

“Existe el colesterol malo (LDL) y el bueno (HDL), el primero se adhiere a las paredes arteriales, las vuelve más estrechas y duras, complicando el flujo de la sangre y es conocido como aterosclerosis (5); el segundo recoge el exceso de grasa y la manda al hígado para eliminarla”, afirma el especialista.

A nivel mundial, América Latina cuenta con el mayor número de casos de colesterol elevado.

Asimismo, el director médico de Amgen reconoce que subir el colesterol bueno realmente no aportará más beneficios, mientras que bajar el malo sí tiene un cambio drástico en la salud, reduciendo de manera significativa el riesgo de presentar eventos cardiovasculares.

“A partir de los 20 años es importante hacerse estudios de colesterol, acudir con el médico y nunca automedicarse. Incluso, antes de los 65 años los hombres están más predispuestos a sufrir complicaciones cardiovasculares y después de los 65 las mujeres lideran la lista, sin embargo, ellas tardan más en acudir con el médico.” (6), añadió.

Para 2035, la incidencia de accidentes cardiovasculares aumentará un 40% (12).

Evita complicaciones

Lamentablemente, la hipercolesterolemia, al ser asintomática, muchas veces no es detectable, hasta que lamentablemente se presenta un problema cardiaco o la muerte.

“Si te cansas mucho o te falta el aire al subir pocas escaleras o caminar un par de cuadras, visita al médico, que te haga la revisión necesaria y te pida estudios. La gran mayoría de las personas lo dejan pasar hasta que llega el evento cardiovascular o un accidente cerebrovascular”.

“Gracias a las biotecnologías se puede disminuir el colesterol (LDL) malo de manera rápida y segura a través de un tratamiento hipolipemiante como las estatinas, los inhibidores de PCSK9, (7), (8); eso sí, quien sufrió un evento cardiovascular tiene más riesgo de presentar otro a lo largo de su vida, por ello, no hay que confiarse”, finaliza.

