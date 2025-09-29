Sustitución de redes de drenaje o construcción de colectores en conjunto con el Estado de México y el gobierno federal, son algunas de las obras en las que trabajará el Gobierno de la Ciudad de México, para mitigar las inundaciones, sobre todo en el oriente del Valle de México, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Tras las fuertes lluvias de este fin de semana, que causaron daños sobre todo en Iztapalapa, la mandataria señaló que algunas de estas obras quedarán antes de la próxima temporada de lluvias, aunque algunas implicarán “apurarnos mucho” para evitar que vuelva a haber inundaciones.

“Tenemos muy claro el conjunto de obras para estar mitigando las inundaciones obras, que tienen que ver con sustituir redes de drenaje o construir colectores que den salida u obras mayores que se tendrán que hacer con el Estado de México y con apoyo del gobierno federal para canalizar aguas a lugares donde puedan tener el desfogue adecuado”, dijo.

Brugada Molina afirmó que se buscará hacer distintas acciones metropolitanas que ayuden “a que esos muros que existen entre el Estado de México y la Ciudad de México, vayamos atendiéndolos de manera conjunta”.

“Hay zonas en la zona oriente de afectación permanente que hemos tenido, como es la Concordia, Los Reyes, o sea, toda esta zona que ya se está coordinando con el Estado de México empezar las obras que nos ayuden a que esa zona pueda tener un gran colector para canalizar las aguas”, dijo.

