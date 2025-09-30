Impulsado por las intensas lluvias de septiembre, el Sistema Cutzamala alcanzó su nivel de almacenamiento más alto del año al cerrar el mes con 89.56% de su capacidad, equivalente a 700.3 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las tres presas que integran el sistema mantienen niveles favorables, según indica el reporte. Valle de Bravo se ubica en 99.66% de llenado; Villa Victoria alcanzó 86.40%, mientras que El Bosque se encuentra en 79.62%. En conjunto, el incremento consolida la recuperación del Cutzamala tras los niveles críticos registrados el año pasado.

El almacenamiento actual supera tanto el promedio histórico para estas fechas como el nivel con el que cerró la temporada de lluvias de 2024, cuando el sistema apenas rebasaba el 66%. La cifra también representa el mejor cierre de septiembre en los últimos años.

Solo en las últimas cuatro semanas, el sistema acumuló más de 100 millones de metros cúbicos de agua, gracias a precipitaciones constantes en la cuenca.

Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), órgano de la Conagua, comunicó que las lluvias intensas continuarán en la mayoría de los estados del país, generadas por la onda tropical número 35.

Pronosticó lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en regiones de Veracruz y Chiapas; muy fuertes, de 50 a 75 mm, en zonas de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como fuertes, de 25 a 50 mm, en áreas de Sinaloa, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Asimismo, intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato, además de lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

