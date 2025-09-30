Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

“Vamos a apoyar a todos. No se va a quedar ninguna familia desamparada”, aseguró la presidenta al visitar este martes las colonias de Nezahualcóyotl, Estado de México, afectadas por las lluvias.

En ese sentido, la mandataria federal prometió que en los próximos días llegarán los primeros apoyos a las familias damnificadas.

"Estamos haciendo una valoración de las obras integrales que tenemos que hacer para que no vuelva a haber inundaciones”, dijo

Por lo anterior, la Presidenta adelantó además que se prepara un plan integral de obras para evitar que la zona vuelva a sufrir inundaciones como las del pasado 27 de septiembre.

Sheinbaum estuvo acompañada por la gobernadora , la jefa de Gobierno Clara Brugada y autoridades municipales.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez en Nezahualcóyotl, Estado de México, este martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Especial
