“Vamos a apoyar a todos. No se va a quedar ninguna familia desamparada”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al visitar este martes las colonias de Nezahualcóyotl, Estado de México, afectadas por las lluvias.

En ese sentido, la mandataria federal prometió que en los próximos días llegarán los primeros apoyos a las familias damnificadas.

"Estamos haciendo una valoración de las obras integrales que tenemos que hacer para que no vuelva a haber inundaciones”, dijo

Por lo anterior, la Presidenta adelantó además que se prepara un plan integral de obras para evitar que la zona vuelva a sufrir inundaciones como las del pasado 27 de septiembre.

Sheinbaum estuvo acompañada por la gobernadora Delfina Gómez, la jefa de Gobierno Clara Brugada y autoridades municipales.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez en Nezahualcóyotl, Estado de México, este martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Especial

