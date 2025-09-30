Más Información

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; empresario responde a mención en la mañanera

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; empresario responde a mención en la mañanera

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

La presidenta expresó que “los iluminados” e intelectuales como Héctor Aguilar Camín “están muy enojados” porque “ya no hay apapachos” del gobierno.

En su conferencia mañanera de este martes 30 de septiembre en , Sheinbaum Pardo acusó que en sexenios pasados se pagaban a los llamados intelectuales con partidas secretas y “ahora a lo mejor extrañan eso”.

“Están muy enojados, no sé por qué, a lo mejor porque no hay apapachos ni tampoco cercanía por el poder”, declaró la titular del Ejecutivo federal, al señalar que el expresidente priista cooptó a muchos intelectuales con dinero.

Lee también

Afirmó la Mandataria federal que esto se acabó con la llegada a la Presidencia de

Insistió que hay “desesperación” y “están muy enojados, muy molestos”. Señaló que Aguilar Camín reivindicó a Iturbide frente a Hidalgo, además que algunos personajes han tratado de reivindicar a Porfirio Díaz.

Después de anunciar actividades para reivindicar la figura de la Malinche, Sheinbaum celebró que haya debate en el país: “Buenísimo, buenísimo porque sanea la vida pública, el debate. El problema son las mentiras, los enojos, los odios. Aquí puro amor y paz”.

“O a lo mejor quieren ser pluris y por eso defienden los pluris otra vez”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses