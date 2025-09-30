La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “los iluminados” e intelectuales como Héctor Aguilar Camín “están muy enojados” porque “ya no hay apapachos” del gobierno.

En su conferencia mañanera de este martes 30 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que en sexenios pasados se pagaban a los llamados intelectuales con partidas secretas y “ahora a lo mejor extrañan eso”.

“Están muy enojados, no sé por qué, a lo mejor porque no hay apapachos ni tampoco cercanía por el poder”, declaró la titular del Ejecutivo federal, al señalar que el expresidente priista Carlos Salinas de Gortari cooptó a muchos intelectuales con dinero.

Afirmó la Mandataria federal que esto se acabó con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Insistió que hay “desesperación” y “están muy enojados, muy molestos”. Señaló que Aguilar Camín reivindicó a Iturbide frente a Hidalgo, además que algunos personajes han tratado de reivindicar a Porfirio Díaz.

Después de anunciar actividades para reivindicar la figura de la Malinche, Sheinbaum celebró que haya debate en el país: “Buenísimo, buenísimo porque sanea la vida pública, el debate. El problema son las mentiras, los enojos, los odios. Aquí puro amor y paz”.

“O a lo mejor quieren ser pluris y por eso defienden los pluris otra vez”, comentó.

