Al afirmar que el pueblo de México fue el que eligió al nuevo Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó recursos para pagarle a quienes resultaron afectados por los despidos.

“¿Usted le llamaría a don Hugo (Aguilar, presidente de la Corte) que pague lo que debe también, a las personas que se están cesando?”, se le preguntó en su conferencia mañanera de este martes 30 de septiembre en Palacio Nacional.

“¿Pero por qué? Me parece hasta una falta de respeto como lo dijiste. El presidente de la Corte no debe nada, hay que tener respeto a todo”, respondió.

Lee también Salinas Pliego quiere jugar al papel de la víctima y politizar su deuda, acusa Sheinbaum

Refirió que cuando una persona es removida de su trabajo, tiene derechos de ley que deben de cumplirse: “No es un asunto de que una persona (Hugo Aguilar) deba el dinero, porque es muy distinto que un deudor del fisco, sea como empresario o como persona, a una situación de un nuevo Poder Judicial en donde hay cambios y las personas que dejan de trabajar ahí tengan sus derechos de ley”.

“Sí hay recursos, va a haber recursos, si hay una persona que deja de trabajar tiene que cumplirse con la Ley Federal del Trabajo”, dijo la Mandataria federal.

Comentó que también dejaron de trabajar muchas personas “con la disminución sustantiva de los organismos autónomos”, y se cumplió con su indemnización. Señaló que también en el gobierno se dio una disminución del personal de confianza en 5%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr