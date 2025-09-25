El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que prevén un recorte a los presupuestos del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al Poder Judicial se le aprobaron 70 mil 983 millones de pesos para 2025, y solicitó 14 mil 976 millones de pesos más para el próximo año; sin embargo, Monreal señaló que no serán aprobados.

“Fue la pasada Corte que está planteando 15 mil millones de pesos más. Yo no creo que queden éstos, yo creo que se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15 mil millones de pesos”, afirmó.

Lee también Lo que salga del Poder Judicial será reorientado a educación, ciencia, cultura y agricultura: Sheinbaum

Recorte de presupuesto al Poder Judicial. Foto: iStock

En el caso del INE, el propio Instituto solicitó 4 mil millones de pesos menos del presupuesto que le fue aprobado para 2025, que fue de 27 mil millones de pesos; no obstante, Morena todavía buscará reducirlo.

“El Instituto Nacional Electoral, que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja. El año pasado fueron 27 mil millones de pesos; el Instituto plantea 22 mil ahora, pero creo que vamos todavía a reajustarlo a la baja. El INE, porque no hay elecciones, no hay elección del poder judicial, no hay elección de diputados, no hay elección de senadores”, explicó.

En el caso del Tribunal Electoral, éste solicitó 260 millones de pesos más para 2026, pero tampoco se los otorgarán, aseguró Ricardo Monreal, para este año tuvo un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos.

Lee también Ministro en retiro Javier Laynez llama “regresiva” resolución de la nueva SCJN sobre personas con discapacidad

“Otro es el Tribunal Electoral porque tampoco tiene una carga de trabajo pesado el año próximo, y no puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación. Yo creo que el tribunal electoral va a ir a la baja, es decir, incluso debería ser menos de eso, porque no tienen carga de trabajo para el próximo año”, manifestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc