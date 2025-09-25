Más Información

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

La presidenta que no existe preocupación del sector privado tras la reforma al esto ante las declaraciones.

Dijo que México tiene un potencial de crecimiento enorme y de desarrollo, "y hay mucha confianza en el país, de la inversión extranjera, en centros de datos, en industria manufacturera, en infraestructura, en varios temas", indicó.

"Entonces, pues obviamente no coincidimos, es más bien su posición política expresada fuera", señaló al ser cuestionada sobre que presuntamente Claudio X González Laporte se manifestó en contra de la reforma al Poder Judicial y que está a detenido la inversión extranjera.

"No hemos recibido realmente ya de la mayoría de los empresarios nacionales y de empresarios extranjeros, alguna preocupación relacionada con la reforma al Poder Judicial", aseguró.

Incluso que la inversión presentada esta jueves para la creación de un centro de base de datos en Querétaro no tuvo alguna relación con el nuevo Poder Judicial.

