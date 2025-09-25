La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que no existe preocupación del sector privado tras la reforma al Poder Judicial, esto ante las declaraciones.

Dijo que México tiene un potencial de crecimiento enorme y de desarrollo, "y hay mucha confianza en el país, de la inversión extranjera, en centros de datos, en industria manufacturera, en infraestructura, en varios temas", indicó.

"Entonces, pues obviamente no coincidimos, es más bien su posición política expresada fuera", señaló al ser cuestionada sobre que presuntamente Claudio X González Laporte se manifestó en contra de la reforma al Poder Judicial y que está a detenido la inversión extranjera.

"No hemos recibido realmente ya de la mayoría de los empresarios nacionales y de empresarios extranjeros, alguna preocupación relacionada con la reforma al Poder Judicial", aseguró.

Incluso que la inversión presentada esta jueves para la creación de un centro de base de datos en Querétaro no tuvo alguna relación con el nuevo Poder Judicial.

