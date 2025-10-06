La mañana de este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 3, A, 8, 7 y 9, donde usuarios denunciaron retrasos y aglomeraciones a través de redes sociales.

En la Línea 3, usuarios reportaron demoras y saturación en los andenes. En X se leía: “Así Dep 18 de Marzo dirección Universidad. 40 min esperando”, otro comentó: “En la estación Guerrero de la línea tres, está súper lleno. Ya llevo más de 10 min sin poder abordar un tren. Los trenes vienen súper vacíos”; ante las quejas, el Metro respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.”

En la Línea A, los usuarios exigieron mejoras por los largos intervalos entre trenes, algunos mensajes destacaron: “¡Muevan la Línea A! Salimos bien de La Paz, ¿cuál es el pretexto para quedarse 5 minutos en Acatitla?????”, “¿Por qué no pones los tiempos reales de línea A? El tiempo el día de hoy es de 20 minutos. Es decir, cada 20 minutos sale un tren con dirección Pantitlán.” y “¿Qué sucede en línea A? No llueve, no hay nada que haga que la marcha sea pésima, más de 10 minutos por estación, ¿qué pretexto tienen??”

En la Línea 8, los reclamos también fueron constantes debido a la lentitud y saturación del servicio, usuarios escribieron: “¿Qué pasa en línea 8? Tarda mucho y vienen mega llenos.”, “Ya muévanse en línea 8, desde temprano retiran un tren.” y “Especifiquen que en la #L8, los 8 minutos son haciendo base en cada estación. El servicio cada vez más decadente y no hay previsión que funcione con ustedes.”

En la Línea 9 se reportaron fuertes retrasos en varias estaciones, en redes se leía: “¿Qué pasa con la línea café? Más de 15 min sin que pase un metro en Centro Médico.”, “¿Qué pasa en la línea café??” y “¿Por qué no avanza la línea 9 café???? ¿Por qué tarda tanto??!!!”

