Más Información

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Llega a México Jesús Muñoz, connacional repatriado desde Sudán del Sur; fue deportado de EU de “manera arbitraria”, acusa SRE

Llega a México Jesús Muñoz, connacional repatriado desde Sudán del Sur; fue deportado de EU de “manera arbitraria”, acusa SRE

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo () reportaron este lunes retrasos y paros prolongados en las Líneas 12, B y 3 del Metro, lo que generó inconformidad en redes sociales.

A través de X (antes Twitter), pasajeros compartieron que, en la Línea 12 los trenes permanecieron detenidos por varios minutos en estaciones como Calle 11: “10 minutos detenida la Línea 12 @AdrianRubalcava ???”, mientras otro añadió: “Más de cinco minutos parada en la estación Calle 11, no avanza”; la cuenta oficial del metro contestó: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12”.

Lee también

En la Línea B, los usuarios expresaron su molestia por la lentitud del servicio en estaciones como Oceanía y Muzquiz: “Llevamos casi 10 minutos parados en Oceanía y no avanza”, señaló un pasajero, y otro agregó: “Detenidos casi 10 minutos aquí en Muzquiz, ¿ahora qué perro se cayó, qué tren se dañó o qué lluvia ha caído?”; el metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión.”.

Por su parte, la Línea 3 registró quejas similares: “La Línea 3, mal y de malas, bien lenta, pareciera que siempre está en marcha de seguridad, aunque no llueva”, comentó un usuario; otro señaló: “Llevamos 10 minutos de Tlatelolco a La Raza, la unidad M.0531 sin moverse”; a lo que el metro informó: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses