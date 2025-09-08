Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron este lunes retrasos y paros prolongados en las Líneas 12, B y 3 del Metro, lo que generó inconformidad en redes sociales.

A través de X (antes Twitter), pasajeros compartieron que, en la Línea 12 los trenes permanecieron detenidos por varios minutos en estaciones como Calle 11: “10 minutos detenida la Línea 12 @AdrianRubalcava ???”, mientras otro añadió: “Más de cinco minutos parada en la estación Calle 11, no avanza”; la cuenta oficial del metro contestó: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12”.

En la Línea B, los usuarios expresaron su molestia por la lentitud del servicio en estaciones como Oceanía y Muzquiz: “Llevamos casi 10 minutos parados en Oceanía y no avanza”, señaló un pasajero, y otro agregó: “Detenidos casi 10 minutos aquí en Muzquiz, ¿ahora qué perro se cayó, qué tren se dañó o qué lluvia ha caído?”; el metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión.”.

Por su parte, la Línea 3 registró quejas similares: “La Línea 3, mal y de malas, bien lenta, pareciera que siempre está en marcha de seguridad, aunque no llueva”, comentó un usuario; otro señaló: “Llevamos 10 minutos de Tlatelolco a La Raza, la unidad M.0531 sin moverse”; a lo que el metro informó: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

