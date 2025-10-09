Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, junto con personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC), controlaron una fuga de gas LP registrada la mañana de este jueves en el cruce de Homero y Hermes, en la colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los reportes del personal en campo, el incidente involucró una pipa transportadora de gas LP de la empresa “Gas Metropolitano”, con capacidad para 3 mil 600 litros, la cual presentaba una fuga en la válvula de retorno.

No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas Foto: Especial.

Ante la emergencia, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y realizaron la evacuación preventiva de aproximadamente 100 personas que se encontraban en inmuebles aledaños al punto del evento, con el objetivo de evitar riesgos por la concentración del gas.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajó durante varios minutos hasta controlar por completo la fuga, mientras que elementos de la SGIRPC y UGIRPC se encargaron de acordonar la zona y verificar las condiciones de seguridad.

No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, y tras las labores de ventilación y aseguramiento, las autoridades permitieron el regreso de los vecinos a sus viviendas y establecimientos.

