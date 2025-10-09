Una movilización de equipos de emergencia se registró en avenida Tláhuac, cuando una llanta de una pipa de gas LP se ponchó, provocando que el conductor perdiera el control y se impactara contra el camellón, lo que derivó en una fuga en la línea de abastecimiento.

Una pipa de gas chocó sobre la avenida Tláhuac, tras sufrir una ponchadura de llanta, provocando una fuga en la línea de abastecimiento por lo que cuerpos de emergencia acudieron al lugar en la Ciudad de México, el 8 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com

