Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

La mañanera de Sheinbaum, 9 de octubre, minuto a minuto

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Una movilización de equipos de emergencia se registró en avenida , cuando una llanta de una LP se ponchó, provocando que el conductor perdiera el control y se impactara contra el camellón, lo que derivó en una fuga en la línea de abastecimiento.

Una pipa de gas chocó sobre la avenida Tláhuac, tras sufrir una ponchadura de llanta, provocando una fuga en la línea de abastecimiento por lo que cuerpos de emergencia acudieron al lugar en la Ciudad de México, el 8 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
Una pipa de gas chocó sobre la avenida Tláhuac, tras sufrir una ponchadura de llanta, provocando una fuga en la línea de abastecimiento por lo que cuerpos de emergencia acudieron al lugar en la Ciudad de México, el 8 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
Una pipa de gas chocó sobre la avenida Tláhuac, tras sufrir una ponchadura de llanta, provocando una fuga en la línea de abastecimiento por lo que cuerpos de emergencia acudieron al lugar en la Ciudad de México, el 8 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
Una pipa de gas chocó sobre la avenida Tláhuac, tras sufrir una ponchadura de llanta, provocando una fuga en la línea de abastecimiento por lo que cuerpos de emergencia acudieron al lugar en la Ciudad de México, el 8 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com
maot

